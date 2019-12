Pellegrini: nessun infortunio per il centrocampista, sostituito ieri per una serie di pestoni al piede destro

Tanta preoccupazione per Lorenzo Pellegrini, che nella serata di ieri a Firenze è stato sostituito da Fonseca dopo aver accusato un fastidio al piede destro. Il giocatore aveva ricevuto molti pestoni e in via precauzionale era stato cambiato dal tecnico. Oggi arriva la bella notizia, come riferisce Filippo Biafora giornalista de Il Tempo, il centrocampista giallorosso sta bene e non ha riportato alcun tipo di infortunio dopo il match.

