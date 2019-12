Twitter, PALLOTTA: "Orgoglioso dei giocatori e di Fonseca per la vittoria sulla Fiorentina. Ottimo modo per finire l'anno" (FOTO)

Tra un meeting e l'altro per la cessione del club al magnate texano Dan Friedkin (la trattativa sembra in stand by: c'è ancora distanza tra domanda e offerta), il presidente James Pallotta ha ieri assistito da Boston alla partita della Roma impegnata con la Fiorentina e ne è rimasto entusiasta come testimonia il tweet pubblicato sul proprio profilo social. "Molto orgoglioso della Roma, dei giocatori, di Paulo Fonseca e di tutto il suo staff dopo la vittoria di ieri a Firenze. Una grande prestazione e un ottimo modo per finire l'anno. Buon Natale e Felice Anno nuovo!" è il messaggio condiviso dal patron giallorosso.

Very proud of the #ASRoma players, Paulo Fonseca and all his staff after yesterday’s win in Florence. A great performance and a great way to finish the year. Merry Christmas and Happy New Year. #ForzaRoma pic.twitter.com/qnvTjdmtWc

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) December 21, 2019