Primavera, CAGLIARI-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Al via il match

LAROMA24.IT - Reduce dal pareggio in campionato contro la Juventus e dalla vittoria in Coppa Italia contro il Napoli con i giallorossi che hanno staccato il pass per i quarti di finale, la Roma Primavera è attesa in casa del Cagliari per la 13esima giornata di campionato, ultima gara del 2019. La formazione di Alberto De Rossi, che dovrà fare a meno degli squalificati Estrella e Parodi, scenderà in campo alle 14.30 nel big match contro i sardi, attualmente secondi in classifica a 28 con 8 punti di vantaggio sulla Roma quarta a pari merito col Genoa.

IL TABELLINO

CAGLIARI: Piga; Porru, Carboni, Boccia, Aly; Kanyamuna, Landinetti, Lombardi; Gagliano, Marigosu, Contini.

A disp.: Atzeni, Acella, Iovu, Cancellieri, Cusumano, Zinfollino, Conti, Cossu, Dore, Fucci, Desogus, Manca.

All.: Canzi.

ROMA: Zamarion; Buttaro, Bianda, Trasciani, Semeraro; Darboe, Tripi, Chierico; Riccardi, Tall, D'Orazio.

A disp.: Boer, Plesnierowicz, Ndoaye, Muteba, Milanese, Silipo, Bamba, Zalewski, Satriano, Providence, Agostinelli.

All.: De Rossi.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Conti-Galimberti.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO