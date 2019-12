Pastore: "Il Colosseo è come la Tour Eiffel, ci passi accanto tutti i giorni e ogni volta è qualcosa d’incredibile" (VIDEO)

Javier Pastore, centrocampista giallorosso, ha rilasciato un'intervista al programma calcistico francese Téléfoot. L'argentino ha parlato del Colosseo e del suo rapporto con i tifosi a Parigi durante la sua permanenza al PSG. Queste le sue parole.

"Il Colosseo è come la Tour Eiffel, ci passi accanto tutti i giorni e ogni volta è qualcosa d’incredibile. Dal primo momento a Parigi ho avuto un rapporto molto stretto con i tifosi. Non so se sia riuscito a fare tanto per restituire l’affetto ricevuto".