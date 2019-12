Instagram, Zappacosta a lavoro per recuperare dall'infortunio (FOTO)

Ieri la Roma ha vinto 4-1 contro la Fiorentina. Quella di Firenze è stata l'ultima gara del 2019 prima delle feste natalizie. Tutti i giocatori sono tornati a casa dalle loro famiglie e alcuni sono già partiti, come Dzeko. Fra tutti però, uno è rimasto a Trigoria. Davide Zappacosta, che si era infortunato lo scorso 4 ottobre in allenamento, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale mentre lavora in palestra per recuperare dall'infortunio. Questo è stato il secondo infortunio stagionale del terzino ex Chelsea che in quest'anno si era già fermato prima del derby alla seconda giornata.