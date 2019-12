Calciomercato Roma, Olmo: "Seguo molto il calcio italiano, ho sempre ammirato i giallorossi, Juve, Milan, Inter e Napoli"

Ha rilasciato alcune dichiarazioni per il portale dedicato al calciomercato Dani Olmo, talento della Dinamo Zagabria già seguito da diversi club in Europa ed accostato negli scorsi mesi anche alla Roma. Olmo è stato interpellato sul suo gradimento per il calcio italiano, queste le sue parole: "Seguo molto il calcio italiano. In Croazia ne trasmettono tutte le partite in televisione. E’ un campionato molto attraente. Da sempre ho ammirato grandi squadre come la Juventus e il Milan. Ma anche l’Inter, la Roma e il Napoli: sono squadre che giocano bene a calcio. La serie A è molto appassionante, mi piace molto e ci sono squadre che danno spettacolo. Se mi piacerebbe giocarci? Vedremo, la serie A italiana è uno dei migliori campionati del mondo. Mi piacerebbe giocare in un club che punti fortemente su di me, creda nelle mie capacità"

(calciomercato.com)

