X, la Roma ricorda Roma-Modena del 14 giugno 1942: "È il giorno del nostro primo Scudetto"

La Roma celebra il 14 giugno 1942, data in cui si è celebrato il primo Scudetto della storia giallorossa dopo la vittoria per 2-0 contro il Modena. La Roma tramite i propri canali social ha voluto ricordare questa data speciale, inserendo anche gli 11 calciatori che sono scesi in campo in quel match: Masetti, Brunella, Andreoli, Donati, Mornese, Jacobini, Borsetti, Cappellini, Amadei, Coscia, Pantò. "Sotto la guida di Alfred Schaffer. È il giorno del nostro primo Scudetto" è il messaggio scritto dal club.



