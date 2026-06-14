VIDEO - La Roma festeggia Manolas ricordando il gol al Barcellona: "Buon compleanno, Kostas"

Giornata speciale per Kostas Manolas, che oggi 14 giugno, compie 35 anni. La Roma ha voluto fare gli auguri al difensore greco con un video pubblicato sui canali social ufficiali del club. Il video è quello dell'indimenticabile gol siglato da Manolas contro il Barcellona il 10 aprile 2018. Gol che valse la qualificazione alla semifinale di Champions League. "Buon compleanno, Kostas" ha scritto il club.



