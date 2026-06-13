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83 anni fa nasceva Giampiero Scalamogna, papà dell'inno giallorosso. Il ricordo della Roma (FOTO)

13/06/2026 alle 10:08.
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Il 13 giugno 1943, esattamente 83 anni fa, nasceva Giampiero Scalamogna, in arte Gepy & Gepy. Fu l'autore principale dell'inno giallorosso "Roma (non si discute, si ama)", conosciuta come "Roma, Roma, Roma", brano che sarà poi affidato alla voce solista di Antonello Venditti. E il club giallorosso ha ricordato la nascita dell'artista, scomparso nel 2010.