83 anni fa nasceva Giampiero Scalamogna, papà dell'inno giallorosso. Il ricordo della Roma (FOTO)

Il 13 giugno 1943, esattamente 83 anni fa, nasceva Giampiero Scalamogna, in arte Gepy & Gepy. Fu l'autore principale dell'inno giallorosso "Roma (non si discute, si ama)", conosciuta come "Roma, Roma, Roma", brano che sarà poi affidato alla voce solista di Antonello Venditti. E il club giallorosso ha ricordato la nascita dell'artista, scomparso nel 2010.

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