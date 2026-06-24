Serie A 2026/27, ufficiali gli orari delle prime giornate: ecco quando si gioca

La Serie A 2026/27 è pronta a ripartire. Il nuovo campionato prenderà il via sabato 22 agosto con due anticipi in programma alle 18:30, seguiti da altre due gare alle 20:45. Per le prime due giornate la Lega Serie A ha scelto una programmazione semplificata: tutte le partite saranno disputate esclusivamente nelle fasce orarie delle 18:30 e delle 20:45, con un massimo di due incontri in contemporanea. Dalla terza giornata tornerà invece la tradizionale distribuzione degli orari nel weekend. L’unica eccezione sarà il consueto anticipo domenicale delle 12:30, che farà il suo esordio soltanto a partire dalla quarta giornata. Nel dettaglio, il programma della prima giornata prevede quattro partite sabato 22 agosto (due alle 18:30 e due alle 20:45), altre quattro domenica 23 agosto negli stessi orari e il completamento del turno lunedì 24 agosto con una gara alle 18:30 e una alle 20:45.