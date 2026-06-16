Malen e la passione per le auto. Poi l'aneddoto su l'incidente: "Fu anche colpa mia"

DOnyel Malen, attaccante della Roma, è stato ospite al canale youtube DAY1, dove ha mostrato il suo parco auto e raccontanto della sua passione per le 4 ruote. Malen ha mostrato la sua collezione tra Porsche, Ferrari e altri modelli di lusso. A proposito di una vecchia BMW, l'attaccante ha raccontato: "Questa ce l'ho già da quattro o cinque anni, ma l'ho guidata solo una volta". L'olandese ha poi confessato di aver avuto un incidente non molto tempo fa: "Lì dovrebbe esserci un'auto, ma non ce l'ha fatta ad arrivare qui. L'ho avuta per tre settimane". Dopo una lunga risata, l'intervistatore gli ha chiesto: "E non è colpa tua, vero?". La risposta dell'attaccante lo ha spiazzato: "Beh, un po' è colpa mia".

La conversazione si è poi spostata sulla musica, in particolare sulle canzoni ascoltate nello spogliatoio della nazionale. "Abbiamo una lista in cui ognuno può inserire qualcosa: se vuoi una canzone per la partita, la aggiungi. Ma io non lo faccio"





