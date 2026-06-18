Fall, ag. Doumbia: "Nessuno l'ha voluto come lo Sporting. In Italia la Roma lo ha cercato insistentemente"

Cheikh Fall agente di Issa Doumbia, promettente centrocampista italiano che da poco ha firmato con lo Sporting Lisbona, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb. Il rappresentante dell'ex Venezia, ha chiarito le scelte che hanno portato il classe 2003 in Portogallo e ha svelato che anche molti club di Serie A, tra cui la Roma, hanno provato ad acquistarlo. Ecco le sue parole.

Perché Doumbia ha scelto lo Sporting?

"Cercavamo una squadra dove il ragazzo potesse proseguire il suo processo di crescita dopo Albinoleffe e Venezia. Dopo l'ultima annata in Serie B si sono presentate diverse squadre importanti, ma lo Sporting s'è mosso prima e meglio di altre squadre. L'hanno cercato a lungo, corteggiato già da gennaio. E alla fine Doumbia ha scelto di andare lì per portare avanti il suo percorso di crescita".

Quali sono state le altre squadre che fino alla fine hanno provato a strapparlo allo Sporting?

"C'era un'altra squadra portoghese importante, c'erano due squadre di Premier League e una squadra di vertice in Spagna. Preferisco non fare nomi però…".

In Italia invece i nomi sono usciti più o meno tutti: dalla Lazio alla Roma, passando per Milan e tutte le altre

"La Lazio non ha mai fatto offerte. Il Milan ha fatto solo un sondaggio così come il Napoli e la Juventus. La Cremonese la scorsa estate s'è mossa concretamente, la Fiorentina con Paratici ci ha provato a gennaio e anche questa estate. Pure la Roma era insistentemente sulle sue tracce, almeno finché c'era Massara. Però, ripeto, nessuno l'ha voluto come lo Sporting".

Se ora farà bene in Portogallo c'è il 'rischio' di non vederlo più in Italia per un bel po' di anni

"Farà bene in Portogallo, ne sono sicuro. E' un ragazzo bergamasco con cultura del lavoro, un ragazzo molto serio. Fa tutto con rispetto e dedizione, ha tanta voglia di crescere come uomo, atleta e sportivo. Ha scelto di andare in Portogallo soprattutto per questo motivo, vuole essere il miglior centrocampista italiano in quella posizione".

(tuttomercatoweb.com)