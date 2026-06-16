Calciomercato Roma: vicini i rinnovi di Dybala e Celik. Il turco guadagnerà circa 3 milioni di euro. Avviati i contatti con Pellegrini

La Roma sta definendo i rinnovi di Paulo Dybala e Zeki Celik. Come riferito dal giornalista Filippo Biafora all'emittente radiofonica, il club giallorosso è in procinto di prolungare i contratti dell'argentino e del turco. Per Celik è previsto un adeguamento: guadagnerà circa 3 milioni di euro a stagione. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Lorenzo Pellegrini. Il nuovo direttore sportivo Tony D'Amico è in ottimi rapporto con l'agente del numero 7 Pocetta e negli ultimi giorni sono stati avviati i primi contatti per il prolungamento del contratto.

(Manà Manà Sport)