Calciomercato Roma: vicina la cessione di Salah-Eddine al Psv per 8 milioni

La Roma cerca di fare cassa con alcune uscite di calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Tra questi c'è Salah-Eddine, che dopo una stagione trascorsa in prestito al Psv è vicino ad essere acquistato a titolo definitivo proprio dal club olandese. Il calciatore, impegnato al Mondiale con il Marocco, nelle scorse settimane non ha trovato l'accordo con il Psv. ma la situazione potrebbe presto sbloccarsi. Come riportato dal quotidiano, infatti, è vicina la cessione a titolo definitivo di Salah-Eddine al Psv per 8 milioni di euro.

(Leggo)