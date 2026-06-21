Calciomercato Roma: si segue Bellanova. L'Atalanta apre alla cessione: costa 25 milioni. C'è anche il Fulham

La Roma monitora diversi profili per rinforzare le corsie laterali in vista della prossima stagione. Tra i nomi apprezzati, c'è anche quello di Raoul Bellanova, esterno di proprietà dell'Atalanta che anche in passato è finito in orbita giallorossa. Come riportato dal quotidiano, il club capitolino segue l'ex Torino, con Tony D'Amico che potrebbe portarlo a Roma dopo aver condotto l'operazione che lo portò a vestire la maglia dei bergamaschi. L'Atalanta sarebbe disposta ad aprire alla cessione, ma chiede 25 milioni di euro per lasciare andare Bellanova. Si registra l'interesse anche del Fulham.
(Il Giorno)