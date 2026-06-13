Calciomercato Roma, possibile asta per Romano. Non solo la Fiorentina: ci sono anche Sassuolo e Bologna

Alessandro Romano, centrocampista di proprietà della Roma piace ad almeno tre club di Serie A. Il classe 2006 dopo aver esordito con la maglia giallorossa si è reso protagonista di una buona seconda parte di stagione in Serie B con la maglia dello Spezia. Negli ultimi giorni è stato registrato l'interesse della Fiorentina per il giovane giallorosso, con il club Viola che sarebbe disposto a mettere sul piatto 3 milioni di euro.

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, però, sul calciatore svizzero non c'è solo la Viola: Sassuolo e Bologna, con i felsinei in pole, seguono attentamente Romano. La Roma attende, per il baby giallorosso si potrebbe creare un'asta.

(Il Messaggero)