Calciomercato Roma: l'Arsenal valuta un'offerta da 40 milioni di euro per Koné

Il futuro di Manu Koné è in bilico. Il francese, che ha dichiarato di essere concentrato completamente sul Mondiale in questo momento, potrebbe lasciare la Capitale entro il 30 giugno. La Roma otterrebbe in questo modo una preziosa plusvalenza. Sul numero 17 giallorosso da alcuni giorni è stato registrato un forte interesse da parte dell'Arsenal. Il club inglese è una pista gradita anche al calciatore.

Come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur i Gunners stanno valutando una prima offerta da 40 milioni di euro per portare Koné a Londra. Il club inglese vuole rinforzare il proprio reparto di centrocampo e quello di Koné è un nome caldo.

? #Arsenal Arsenal considering €40M move for AS Roma midfielder Manu Koné.



? Situation → Gunners keen to strengthen midfield options.



? Roma → Contract ongoing; negotiations could shape summer window. https://t.co/Xjzx8BGnD2 pic.twitter.com/6HU5cgmPKl — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 14, 2026



