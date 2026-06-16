Calciomercato Roma: l'Arsenal ha trovato un accordo con Koné. I giallorossi chiedono 50 milioni di euro

L'Arsenal ha trovato un accordo con Manu Koné. Come si può leggere sull'edizione odierna de Il Corriere della Sera, il club inglese ha inserito il centrocampista nella lista degli obiettivi per rinforzare la mediana e hanno raggiunto un accordo con il suo entourage. I giallorossi chiedono 50 milioni di euro per venderlo nelle prossime due settimane: l'operazione è da fare subito o, terminato il Mondiale, Gasperini tornerà a considerare il francese un perno del proprio centrocampo.