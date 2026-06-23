Calciomercato Roma, il Cagliari su Romano: il giocatore ha aperto, vuole la Serie A. I giallorossi aspettano il Palermo

La Roma sta cercando in tutti i modi di realizzare le plusvalenze richieste dalla UEFA per potersi liberare del Settlment Agreement. Tra le ultime trattative in uscita c'è anche quella di Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 che ha passato l'ultima stagione in prestito allo Spezia. Negli ultimi giorni sembrava quasi definita la sua cessione al Palermo, ma, secondo l'indiscrezione lanciata da Alfredo Pedullà, il Cagliari spera ancora di rientrare nella trattativa. Il club sardo vuole puntare sulla volontà del giocatore, il quale preferirebbe la Serie A. La Roma, invece, ha fretta di chiudere con i siciliani che sono disposti anche a fare un sacrificio pur di accaparrarsi il 20enne.

(alfredopedulla.com)