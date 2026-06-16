Calciomercato Roma, El Shaarawy verso il no al Venezia: priorità al Genoa

Stephan El Shaarawy va verso il no al Venezia. L'esterno d'attacco della Roma, che si svincolerà il 30 giugno, aveva ricevuto un'offerta ufficiale dai veneti, intenzionati ad alzare il tasso tecnico della squadra con un'occasione a paramentro zero. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, le possibilità di un accordo sono però in netto calo.
La priorità assoluta del "Faraone" resta infatti il ritorno al Genoa. Il calciatore preferisce attendere l'evoluzione dei contatti con il club rossoblù prima di valutare altre opzioni. Qualora la trattativa con la dirigenza del Grifone non dovesse concretizzarsi nelle prossime settimane, resta da capire se El Shaarawy deciderà di riaprire i dialoghi con il Venezia o prendere in considerazione ulteriori destinazioni.
(tuttomercatoweb.com)