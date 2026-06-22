Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Trabzonspor avvia la trattativa per Dovbyk

Il Trabzonspor ha ripreso i contatti per Artem Dovbyk. Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva turca A Spor, il club di Trebisonda ha avviato una nuova offensiva di mercato per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante ucraino della Roma. I turchi, come riportato dalle indiscrezioni di pochi giorni fa , hanno messo nel mirino il centravanti classe 1997, considerato un profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

? TRABZONSPOR'DA HEDEF: ????? ??????



?? Bordo-mavililer, Ukraynalı golcü için yeniden girişimlere başladı. pic.twitter.com/DYEcrH6rpM — A Spor (@aspor) June 22, 2026



