Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Trabzonspor avvia la trattativa per Dovbyk

Il Trabzonspor ha ripreso i contatti per Artem Dovbyk. Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva turca A Spor, il club di Trebisonda ha avviato una nuova offensiva di mercato per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante ucraino della Roma. I turchi, come riportato dalle indiscrezioni di pochi giorni fa, hanno messo nel mirino il centravanti classe 1997, considerato un profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.
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?? Bordo-mavililer, Ukraynalı golcü için yeniden girişimlere başladı. pic.twitter.com/DYEcrH6rpM
— A Spor (@aspor) June 22, 2026