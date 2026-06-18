Calciomercato Roma: contatti in corso con la Fiorentina per Dodô. Giallorossi avanti sul Napoli. Al momento non è una priorità

La Roma punta forte su Dodô per rinforzare le corsie laterali. Il laterale brasiliano è un obiettivo concreto dei giallorossi, e come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport il club è in contatto con la Fiorentina per provare a intavolare la trattativa. La Roma, quindi, resta forte sul terzino e in questo momento è in vantaggio rispetto al Napoli.

Come riportato da Alfredo Pedullà, il brasiliano resta comunque nel mirino del Napoli per rinforzare le corsie laterali. La Roma, invece, in questo momento non considera l'affare Dodô una priorità.

#Dodo resta sempre nel radar del #Napoli. La #Roma non lo considera una priorità soprattutto in questi giorni https://t.co/pdbfHrZCWN — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 18, 2026



