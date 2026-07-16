Calciomercato Roma, si lavora su 4 obiettivi: ma serve cambiare marcia

Quattro nomi per la Roma, ma secondo le informazioni del giornalista adesso serve cambiare marcia per evitare inserimenti.

Il primo è Summerville, in pista da fine maggio che continuerà a chiedere un ingaggio superiore ai 4,5 milioni di euro. Poi c'è Moreira dello Strasburgo, valutato tantissimo e quindi è inutile aver trovato adesso un accordo sull'ingaggio.

Infine ci sono Tresoldi e non è escluso un tentativo per Nusa.

(Pedullà)