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Calciomercato Roma, doppia pista per il dopo Celik: Molina e Dodo

Mercato
di R.P.
giovedì, 16 luglio 2026 alle 23:10
molina 1
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L'addio di Celik di fatto costringe la Roma a prendere un esterno destro. Potrebbe essere Moreira dello Strasburgo, che gioca a sinistra e in questo caso Wesley tornerebbe nella sua posizione naturale.
Ma secondo le informazioni del giornalista il club potrebbe andare su Molina dell'Atletico Madrid oppure potrebbe rispuntare la pista Dodo, che ancora la Fiorentina non ha ceduto.
Nel frattempo si attende anche una risposta da Summerville. I giallorossi hanno fatto il massimo e il club spera in un ok definitivo.

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