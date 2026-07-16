Calciomercato Roma, doppia pista per il dopo Celik: Molina e Dodo

La @OfficialASRoma cerca un nome sull’esterno: occhi su Nahuel Molina dell’@Atleti e su Dodo della @ACFFiorentina. In avanti si attende la risposta di Summerville. @SkySporthttps://t.co/TmgmFPVxrx— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 16, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Quattro nomi per la Roma, ma secondo le informazioni del giornalista adesso serve cambiare marcia per evitare inserimenti. Il primo è Summerville, in pista da fine maggio che continuerà a chiedere un...
La Roma vuole Tresoldi, lo sappiamo. L'attaccante del Club Brugge è nel mirino dei giallorossi. Ma c'è anche una bella concorrenza. Una squadra è Il Borussia Dortmund, anche se, i tedeschi, hanno biso...
L'operazione Celik-Juventus è stata clamorosa. L'ufficialità è arrivata da pochi minuti. E il giornalista ha appena svelato un retroscena. Sì, perché si parlava di un accordo trovato e addirittura fir...
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