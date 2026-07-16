News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Calciomercato Roma, il Borussia Dortmund su Tresoldi: ma ai tedeschi serve l'uscita di Guirassy

Mercato
di R.P.
giovedì, 16 luglio 2026 alle 22:47
Tresoldi
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma vuole Tresoldi, lo sappiamo. L'attaccante del Club Brugge è nel mirino dei giallorossi. Ma c'è anche una bella concorrenza. Una squadra è Il Borussia Dortmund, anche se, i tedeschi, hanno bisogno dell'incastro perfetto giusto. 
E in questo momento, secondo il giornalista, l'unico modo per arrivare a dama sarebbe quello di vendere Guirassy. Ma al momento non sembra un'operazione facile. E quindi i gialloneri di Germania sono praticamente bloccati. 
(Florian Plettenberg)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

crysencio summerville

Calciomercato Roma, si lavora su 4 obiettivi: ma serve cambiare marcia

lug 16, 23:45

Quattro nomi per la Roma, ma secondo le informazioni del giornalista adesso serve cambiare marcia per evitare inserimenti. Il primo è Summerville, in pista da fine maggio che continuerà a chiedere un...

molina 1

Calciomercato Roma, doppia pista per il dopo Celik: Molina e Dodo

lug 16, 23:10

L'addio di Celik di fatto costringe la Roma a prendere un esterno destro. Potrebbe essere Moreira dello Strasburgo, che gioca a sinistra e in questo caso Wesley tornerebbe nella sua posizione naturale...

celik turchia

Calciomercato Roma, retroscena Celik: il club aveva firmato il contratto

lug 16, 21:49

L'operazione Celik-Juventus è stata clamorosa. L'ufficialità è arrivata da pochi minuti. E il giornalista ha appena svelato un retroscena. Sì, perché si parlava di un accordo trovato e addirittura fir...

NOTIZIE POPOLARI
celik e zaccagni derby 1

Calciomercato Roma, ufficiale: Celik è della Juventus (COMUNICATO)

lug 16, 20:27
celik turchia

Calciomercato Roma, retroscena Celik: il club aveva firmato il contratto

lug 16, 21:49
Screenshot_16-7-2026_212123_www.instagram.com

Calciomercato Roma, Celik saluta: le sue parole. Le reazioni di Mancini, Angelino e Kone

lug 16, 21:17
kone

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Chelsea ci prova per Konè. Primi contatti tra i Blues e i giallorossi

lug 16, 12:17
summerville

Calciomercato Roma, manca ancora l'intesa totale con Summerville: i giallorossi sperano di trovare l'accordo con il giocatore tra oggi e domani. L'Aston Villa resta vigile

lug 16, 12:54
images (30)

Calciomercato Roma, si lavora già al dopo Celik: ottimismo per Moreira

lug 16, 20:55
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Loading