Calciomercato Roma, il Borussia Dortmund su Tresoldi: ma ai tedeschi serve l'uscita di Guirassy

La Roma vuole Tresoldi, lo sappiamo. L'attaccante del Club Brugge è nel mirino dei giallorossi. Ma c'è anche una bella concorrenza. Una squadra è Il Borussia Dortmund, anche se, i tedeschi, hanno bisogno dell'incastro perfetto giusto.

E in questo momento, secondo il giornalista, l'unico modo per arrivare a dama sarebbe quello di vendere Guirassy. Ma al momento non sembra un'operazione facile. E quindi i gialloneri di Germania sono praticamente bloccati.

(Florian Plettenberg)