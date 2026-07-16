Calciomercato Roma, il Borussia Dortmund su Tresoldi: ma ai tedeschi serve l'uscita di Guirassy

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Quattro nomi per la Roma, ma secondo le informazioni del giornalista adesso serve cambiare marcia per evitare inserimenti. Il primo è Summerville, in pista da fine maggio che continuerà a chiedere un...
L'addio di Celik di fatto costringe la Roma a prendere un esterno destro. Potrebbe essere Moreira dello Strasburgo, che gioca a sinistra e in questo caso Wesley tornerebbe nella sua posizione naturale...
L'operazione Celik-Juventus è stata clamorosa. L'ufficialità è arrivata da pochi minuti. E il giornalista ha appena svelato un retroscena. Sì, perché si parlava di un accordo trovato e addirittura fir...
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