Calciomercato Roma: parti sempre più vicine per il rinnovo di Dybala. Diritti di immagine tra gli aspetti più discussi

Continua il fitto dialogo tra la Roma e Paulo Dybala, che da tempo ha dato priorità al rinnovo con i giallorossi. Come scrive la giornalista Eleonora Trotta, le parti sono sempre più vicine dopo diversi confronti per ridurre la distanza tra la richiesta (4 milioni a stagione per due anni) e la prima offerta della Roma. Tra i gli aspetti più discussi quello relativo ai diritti d'immagine, che svolgono un ruolo chiave nell'anno del centenario. Gasperini resta fiducioso.

#Dybala continua a parlare con la #Roma del rinnovo del contratto. Le parti sono sempre più vicine ma, come ho raccontato dall’inizio, sarebbero serviti diversi confronti per ridurre la distanza tra la richiesta (4 milioni a stagione per due anni) e la prima offerta.



Nell’anno… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) June 14, 2026



