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Calciomercato Roma: parti sempre più vicine per il rinnovo di Dybala. Diritti di immagine tra gli aspetti più discussi

14/06/2026 alle 15:08.
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Continua il fitto dialogo tra la Roma e Paulo Dybala, che da tempo ha dato priorità al rinnovo con i giallorossi. Come scrive la giornalista Eleonora Trotta, le parti sono sempre più vicine dopo diversi confronti per ridurre la distanza tra la richiesta (4 milioni a stagione per due anni) e la prima offerta della Roma. Tra i gli aspetti più discussi quello relativo ai diritti d'immagine, che svolgono un ruolo chiave nell'anno del centenario. Gasperini resta fiducioso.