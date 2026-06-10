Calciomercato Roma, i giallorossi studiano l'offerta per Greenwood: pronti 40 milioni bonus compresi

La Roma vuole accelerare per Mason Greenwood. Come riporta Eleonora Trotta, serve ora entrare nel vivo della trattative e un contatto ufficiale tra i due club. D'Amico, in attesa di insediarsi ufficialmente come nuovo ds, è pronto a presentare un'offerta da 40 milioni bonus compresi. Il Marsiglia ne chiede 50, con il 40% della rivendita destinato al Manchester United.
La #Roma studia l’offerta ufficiale al #Marsiglia.
D’Amico è al lavoro su tutti i fronti.#Juve-#Dibu: l’Aston Villa deve vendere. #Liberali: come è stata inserita la clausola da 6 milioni.
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— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) June 10, 2026