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MANGIANTE: "Senza due acquisti rischi di non arrivare a maggio" - BALZANI: "Partirei con Mora titolare"

Massimo Ascolto
di FedericoL
big massimo ascolto
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La sfida di campionato in casa del Napoli si avvicina e Gian Piero Gasperini fa i conti con le numerose assenze. Recuperato Cristante, ma resta difficile vederlo titolare. Nell'etere romano ci si concentra sulle possibili scelte del tecnico e anche sulla necessità di intervenire nel mercato di gennaio: "Se non prendi un esterno alto e un centrocampista rischi di non arrivare a maggio" afferma Angelo Mangiante. "Partirei con Mora titolare", invece, è il pensiero di Francesco Balzani
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Mi aspetto la possibilità di vedere Pisilli sulla trequarti con l’inserimento in mediana di Cristante. Una coppia De Roon-Cristante contro il centrocampo del Napoli mi fa pensare a una sfida tosta per i due, ma non inserire Pisilli vorrebbe dire mettere da subito Soulé e Mora. Così facendo non avresti nessuna alternativa a gara in corso in attacco (SIMONE VALDARCHI, Mana Mana Sport 90.9)
Quando c'è la possibilità Mora deve giocare, altrimenti non gli dai mai la possibilità di inserirsi bene e capire i meccanismi (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5)
La Roma viaggia a un paio di infortuni a settimana. Su Pellegrini, anche se dovesse essere una lesione lieve, di sicuro non lo rivedremo prima della sosta (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)
Non credo che Cristante partirà subito titolare contro il Napoli. Potrebbe essere un'alternativa a gara in corso, anche per la trequarti (PIERO TORRIMana Mana Sport 90.9)
Gasperini non mi ha mai dato l’idea che ci si muova dal 3-4-2-1 all’inizio. A Napoli mi aspetto i soliti nonostante siano solo 4. Credo che si possa continuare così con Castro ultimo cambio (MARCO JURICMana Mana Sport 90.9)
Io spero di vedere insieme Castro e Malen, anche se Gasperini non è d'accordo. Se Cristante sta bene lo metterei più avanzato dietro alle due punte. In questo momento storico la Roma è più forte del Napoli (RICCARDO TREVISANI, Mana Mana Sport 90.9)
Con Cristante in condizioni decenti, non ci sarebbe nemmeno il dubbio, ma viste le condizioni, anche se so che Gasperini è rimasto deluso da Mora nell'ultima partita, tutti siamo rimasti delusi, però io mi gioco Mora subito e Cristante dopo, solo perché credo che Cristante non abbia più di mezzora/40 minuti. Se metti subito Cristante e poi lo devi cambiare, magari quando sei in vantaggio, poi che fai, metti Mora e ti sbilanci? La coperta o la tiri da una parte o dall'altra. Io partirei con Mora (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)
Non avrebbe senso cambiare sistema in questo momento mettendo il doppio centravanti. Cristante viene da un’infiammazione, va tenuto in panchina perché ti può servire a gara in corso. Questo momento di crisi numerica deve servire alla proprietà per capire l’importanza di gennaio. Ora le cose vanno bene, a maggior ragione vanno fatte delle analisi per continuare così. Se non prendi un esterno alto e un centrocampista rischi di non arrivare a fine maggio (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport 90.9)  

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