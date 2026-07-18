Summervile ancora in sospeso. Piace Philogene, occhi su El Ouahdi

Qualche passo in avanti per Crysencio Summerville, ma per la fumata bianca ancora non ci siamo. Il mercato della Roma continua come una corsa a ostacoli, non tutti facilmente superabili. L'attaccante olandese, infatti, sembra disposto a rivedere la richiesta da 6 milioni a stagione ma al momento non ha detto ancora sì alla Roma. Che, peraltro, deve trovare anche l'accordo con il West Ham visto che difficilmente sarà pagata sull'unghia la clausola rescissoria da 45 milioni di sterline (pari a quasi 53 milioni di euro). A Trigoria aspetteranno fino a lunedì poi si virerà su altro: difficile sia Nusa per il quale servirebbero ancora più soldi per il cartellino. Più alla portata Jaden Philogene, l'inglese dell'Ipswich Town già monitorato la scorsa estate sul quale è vigile anche il Benfica.

Ancora più in salita la strada per Diego Moreira per il quale lo Strasburgo chiede 50 milioni. [...]

Per il ruolo di jolly alla Celik, infine, sondaggi per El Ouahdi del Genk (marocchino con passaporto belga) e per Nicolò Savona del Nottingham Forrest.

(gasport)