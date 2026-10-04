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Spalletti: "Alla Roma ho allenato una tifoseria, all'Inter una tradizione, al Napoli una città. Alla Juventus si allena una mentalità"

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
Spalletti
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In un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo, l'attuale allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, tra i tanti argomenti toccati ha parlato anche di come ha vissuto, sempre in maniera differente, le varie esperienze sulle panchine di grandi squadre italiane. 
Ha allenato la Roma, Inter, il Napoli, la Nazionale. Le manca il Milan, dove peraltro sarebbe potuto andare. Per il re sto ha guidato le grandi del nostro calcio. Dopo un anno, cosa vuol dire essere allenatore della Juve? Quali differenze ci sono rispetto alle altre?
[...] «Alla Roma ho allenato una tifoseria, a Napoli alleni una città. All'Inter una tradizione, in Nazionale un popolo. Alla Juve alleni invece una mentalità: è la storia del calcio. Qui c'è la modalità Juventus: non è solo un'emozione impetuosa. È gioia, orgoglio e responsabilità: sono sentimenti che non mi lasciano mai solo. È l'intensità mai banale di tristezze esagerate e felicità travolgenti. Non devi vivere solo di calcio, ma di Juventus. Siamo in competizione col nostro livello e non con gli altri. Il nostro club è sinonimo di eccellenza calcistica, per questo l'interesse nei nostri confronti è globale». [...]
(Tuttosport)

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