Soulé al lavoro per Gasperini. Ma può partire

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Per un argentino che arriva, ce n'è uno che può partire. La permanenza di Soulé nella Capitale, infatti, resta tutt'altro che scontata. Le caratteristiche del ragazzo di Mar del Plata continuano a non convincere pienamente Gasperini, al punto che tra giugno e luglio l'ex Juventus era considerato il sacrificabile sull'altare delle plusvalenze. Interessamenti sono giunti, in particolare, dall'Arabia Saudita e dalla Germania, ma offerte reali a Trigoria non sono arrivate. Nel frattempo, Soulé sta continuando a lavorare duramente con i compagni, nella speranza di far cambiare idea al tecnico piemontese. L'arrivo di Castro e la possibilità di formare un tridente tutto argentino con Dybala rappresentano uno stimolo in più. Martedì sera è subentrato alla Joya nell'amichevole con il Newport County ed ha realizzato la quarta rete giallorossa. Dopo due anni a Roma, però, non sembra ancora essere arrivato il momento della consacrazione. L'inizio della scorsa stagione sembrava promettente. In una Roma che faticava a trovare la via del gol, soprattutto con Ferguson e Dovbyk, l'argentino si è caricato la squadra sulle proprie spalle. Da gennaio, poi, è stato frenato dalla pubalgia, che non gli ha permesso di esprimersi ai livelli dei primi mesi. Nei giorni scorsi, il suo agente è stato nel ritiro giallorosso in Galles, prima di spostarsi a Madrid. L'obiettivo è chiaro. Trovare una nuova sistemazione, presentando sul tavolo di Trigoria un'offerta che convinca il club a lasciarlo partire.