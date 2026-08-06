News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Soulé al lavoro per Gasperini. Ma può partire

La penna degli Altri
di MV
giovedì, 06 agosto 2026 alle 8:02
Soulé
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Per un argentino che arriva, ce n'è uno che può partire. La permanenza di Soulé nella Capitale, infatti, resta tutt'altro che scontata. Le caratteristiche del ragazzo di Mar del Plata continuano a non convincere pienamente Gasperini, al punto che tra giugno e luglio l'ex Juventus era considerato il sacrificabile sull'altare delle plusvalenze. Interessamenti sono giunti, in particolare, dall'Arabia Saudita e dalla Germania, ma offerte reali a Trigoria non sono arrivate. Nel frattempo, Soulé sta continuando a lavorare duramente con i compagni, nella speranza di far cambiare idea al tecnico piemontese. L'arrivo di Castro e la possibilità di formare un tridente tutto argentino con Dybala rappresentano uno stimolo in più. Martedì sera è subentrato alla Joya nell'amichevole con il Newport County ed ha realizzato la quarta rete giallorossa. Dopo due anni a Roma, però, non sembra ancora essere arrivato il momento della consacrazione. L'inizio della scorsa stagione sembrava promettente. In una Roma che faticava a trovare la via del gol, soprattutto con Ferguson e Dovbyk, l'argentino si è caricato la squadra sulle proprie spalle. Da gennaio, poi, è stato frenato dalla pubalgia, che non gli ha permesso di esprimersi ai livelli dei primi mesi. Nei giorni scorsi, il suo agente è stato nel ritiro giallorosso in Galles, prima di spostarsi a Madrid. L'obiettivo è chiaro. Trovare una nuova sistemazione, presentando sul tavolo di Trigoria un'offerta che convinca il club a lasciarlo partire.   

APPENA ARRIVATO

kumbulla albania 1

Calciomercato Roma: Kumbulla autorizzato a sostenere le visite mediche col Rayo

ago 06, 10:34

La Roma ha autorizzato Kumbulla a sostenere le visite mediche con il Rayo Vallecano. Il difensore albanese, quindi, sarà in Spagna per sottoporsi ai test e poi cambiare nuovamente casacca.  Non è mai...

a Ritiro Roma corsa Soulé

Ritiro Roma: il programma della giornata giallorossa

ago 06, 10:04

Prosegue il ritiro in Galles della Roma di Gian Piero Gasperini. Il programma di oggi prevede un allenamento mattutino alle 10:30 per Dybala e compagni, a seguire il pranzo alle ore 13:00 e poi la sec...

Away kit

Away Kit 26/27: ecco la seconda maglia della Roma ispirata alla Pietas. C'è lo stemma del 1938 (COMUNICATO & FOTO)

ago 06, 9:12

La Roma ha svelato la nuova maglia Away per la stagione 2026-2027. Il kit è ispirato alla virtù romana della Pietas, è bianca e presenta una fascia giallorossa sul petto, al centro della quale c'è uno...

Screenshot 2026-08-01 151259

Con Bah out spunta l'idea Compaore

ago 06, 8:53

La Roma ha messo nel mirino Abdul Alim Compaore del Verona, centrocampista classe 2009 che place anche a Inter e Milan. Tutte le big si sono messe in fila per questo talento. Adesso il rischio di un'a...

NOTIZIE POPOLARI
nusa

Calciomercato Roma, dopo Molina si accelera sugli esterni: ecco i prossimi obiettivi

ago 05, 19:25
cacciamani

Calciomercato Roma: per Cacciamani la richiesta del Torino è di 15+5 milioni

ago 05, 11:01
nusa 1

Calciomercato Roma: possibile offerta al rialzo per Nusa. Vivi i contatti con il Lione per Fofana

ago 05, 10:43
angelino

Calciomercato Roma, Angelino e Kumbulla salutano: doppia cessione in Spagna

ago 05, 19:54
Read3

Calciomercato Roma: retroscena Read. Il Feyenoord ha rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro più 4 di bonus

ago 05, 14:18
Molina

Preso anche Molina, una freccia per Gasp. Ora il trequartista

ago 06, 7:15
VAI AL CANALE
Foto
Away Kit 26/27: ecco la seconda maglia della Roma ispirata alla Pietas. C'è lo stemma del 1938

Away Kit 26/27: ecco la seconda maglia della Roma ispirata alla Pietas. C'è lo stemma del 1938

Seduta allenamento 05/08/2026. Ritiro Roma

Seduta allenamento 05/08/2026. Ritiro Roma

Loading