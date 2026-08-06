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Roma, arriva Molina. E ora assalto a Nusa

La penna degli Altri
di MV
giovedì, 06 agosto 2026 alle 7:30
molina
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Chiuso, in meno di 48 ore: Nahuel Molina, classe '98, vice campione del mondo dell'Argentina è un nuovo calciatore della Roma. Una trattativa lampo nata lunedì, quando il Feyenoord ha rifiutato per Read l'ennesimo rilancio della Roma (25 milioni più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita), D'Amico ha così richiamato l'Atletico Madrid. [...] Ai Colchoneros vanno 14 milioni più 4 di bonus (2 legati allo scudetto o alla semifinale di Champions e 2 a presenze e qualificazione del club alla prossima Champions); all'argentino 2,5 milioni più benefits sino al 2030. La Roma lo aspetta a Trigoria entro I'11 agosto (ultimi scampoli di vacanza) quando probabilmente avrà già espletato le pratiche per diventare comunitario. [...] Molina, a 28 anni, è un prodotto finito, con pregi (veloce, carattere da vendere, discreto palleggiatore, abile ad allargare il campo come quinto, è costante nel rendimento, ottimo nel tiro da fuori, caratteristica dove la Roma pecca oltremodo) e difetti (gioco aereo e amnesie difensive, ultimo Mondiale insegna). Con il suo arrivo la catena di destra è completa, sia in mediana (Molina-Rensch) che in attacco (Dybala-Soulé) al netto di offerte per Matias. [...] A sinistra, invece, è ancora tutto in alto mare. Mancano ancora tre interpreti: il vice Wesley ma soprattutto i due trequartisti/ali. A Helson c'è Ryan Friedkin che ieri ha assistito a parte della seduta di allenamento e che in queste ore ha rassicurato Gasperini sulla volontà di accontentarlo. A tal punto che i soldi risparmiati per Read (una quindicina di milioni, al netto dei bonus), la Roma intende girarli per Nusa. Ad oggi, va precisato, non esiste una trattativa tra Roma e Lipsia. [...] La valutazione di partenza è alta (60 milioni) ma a Trigoria sono convinti di poter abbassare leggermente la valutazione. Ci fosse questa apertura del club tedesco, partirebbe immediatamente la proposta ufficiale che supererebbe i 50 milioni. Inevitabilmente, vista la difficoltà della trattativa, D'Amico deve cautelarsi. E nel farlo il ds guarda in Francia. Precisamente a Fofana che il Lione valuta di partenza 45 milioni. [...] A completare il reparto ci sarà Pellegrini, quando sarà dato il via libera al rinnovo. Come vice Wesley, invece, Cacciamani continua ad essere considerato il profilo ideale. Il Toro chiede 15 milioni, la Roma è ferma a 10 (8+2). La distanza non è siderale.
(Il Messaggero)

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