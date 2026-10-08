Kean ora spera: recupero vicino

Sarà un mezzogiorno di fuoco, quando domenica Como e Roma scenderanno in campo alle 12.30 al Sinigaglia. In panchina Fabregas e Gasperini, sul terreno di gioco diverse le sfide come quella fra Konè e...
Sei partite di campionato a cui, per chi partecipa alle coppe, ne vanno aggiunte tre. Nove in un mese, un tour de force folle e decisivo per capire che piega prenderà la stagione. Il campionato ricomi...
Gian Piero Gasperini, dalla sua azienda vinicola, ha rilasciato un'intervista al quotidiano oggi in edicola. Oltre che di vino, il tecnico giallorosso ha parlato anche della sua Roma. Le sue parole: S...
Il Milan sembra far sul serio per Endrick. Come scrive il quotidiano sportivo, il brasiliano avrebbe aperto ad un trasferimento in rossonero a gennaio. Il Real Madrid non ha ancora dato l’ok all’opera...
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