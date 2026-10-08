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Kean ora spera: recupero vicino

La penna degli Altri
di FedericoL
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Se è vero che nelle ultime tre sfide tra Roma e Como Fabregas non ha mai impiegato dal primo minuto un centravanti puro, è altrettanto vero che il tecnico catalano potrà dirsi soddisfatto del recupero sempre più probabile di Moise Kean. Tornato anzitempo dal ritiro della Nazionale Italiana per un fastidio muscolare, l’ex Fiorentina punta a tornare a disposizione proprio contro la Roma, nella sfida di domenica al Sinigaglia. Certo, c’è anche - e soprattutto - Douvikas a candidarsi per una maglia da titolare contro i giallorossi, ma negli ultimi tre incontri è sempre stato Nico Paz ad agire da “finta” prima punta. (...) Intanto, il direttore sportivo dei lombardi, Carlalberto Ludi, ha presentato a Sky Sport l’appuntamento con la Roma: «Sarà una partita senza dubbio stimolante ma anche estremamente difficile contro una delle squadre più forti del campionato» (...)
(Il Romanista)
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