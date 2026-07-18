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Il mercato al rallentatore

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
sabato, 18 luglio 2026 alle 8:40
D'amico
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Quando c'è di mezzo il calciomercato, il fattore tempo è - paradossalmente (ma non troppo) - assimilabile al fattore denaro. Nel senso che il tempo è più che mai denaro; che per chiudere un acquisto o un rinnovo di contratto è fondamentale avere i soldi e non perdere (sprecare) inutilmente tempo. Si decide di acquistare o di confermare un giocatore? Ok, va bene ma il tutto deve essere portato a compimento in fretta, quasi al volo. Per non correre il rischio di ritrovarsi con il nulla tra le mani. E con un buco in rosa che potrà essere tappato soltanto attraverso la firma su un assegno superiore a quello che era stato inizialmente preventivato.
Siamo già oltre la metà di luglio, l'avvio del campionato è sempre più vicino e la Roma non soltanto non ha chiuso neppure un acquisto ma ha rinnovato soltanto uno dei tre elementi che Gian Piero Gasperini - che oggi spiegherà alla stampa, quindi ai tifosi il proprio punto di vista - aveva chiesto ai Friedkin di confermare. La vicenda Celik dimostra (conferma) che nella Roma i tempi di azione sono estremamente lenti. Pachidermici, si può dire? I proprietari statunitensi ci pensano e ci ripensano mille volte prima di dare l'ok a questa o quella operazione, dando così modo alla concorrenza di organizzarsi e di piazzare la controffensiva. Il ds della Roma, oggi come ieri, vive di attesa. [...]
Qui non si sta rimpiangendo la fuga di Celik verso Torino: qui si vuole semplicemente ribadire che non si può/deve perdere tempo. Perché, al di là di ogni considerazione, di ogni parola data, di una promessa non mantenuta, Gasp si ritrova con un uomo in meno a disposizione e un ulteriore problema da risolvere. Sperava di poter cominciare la preparazione a Trigoria con qualche volto nuovo, invece si ritrova soltanto con gente vecchia e un promesso sposo fuggito dall'altare i giorno delle nozze. E non può fare a meno di pensare, GPG, che alla Juventus è bastata meno di una settimana per chiudere quella trattativa mentre agli uomini di Friedkin non sono bastati (almeno) tre mesi. Abbondanti. [...]
(Corsport)

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