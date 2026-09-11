I VOTI DEGLI ALTRI - Svilar "salva il pareggio" - Cristante "lascia il segno"

Arriva un punto all'esordio in Champions League per la squadra di Gasperini. Mile Svilar è il migliore della Roma nella notte di Istanbul: «Vai a contare le occasioni e scopri che Mile è decisivo su Akturkoglu, soprattutto su Muriqi, su Aydin. Salva il pareggio» (Gasport). Giudizi molto positivi anche per Bryan Cristante, autore del gol del vantaggio: «Lui c’era, 2.475 giorni fa. Da Oporto a Istanbul. Non poteva che essere suo il gol che accoglie di nuovo la Roma in Champions» (Corsport). Serata decisamente più complicata per Gianluca Mancini: «L’uscita sul gol per cercare l’anticipo a Greenwood è un errore grossolano, che rovina la buona partecipazione in avanti» (Gasport).

MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, Il Tempo, Repubblica)

Svilar 7,2

Mancini 5,1

Ndicka 6,5

Hermoso 6,1

Rensch 5,5

Cristante 6,9

Koné 6,3

Wesley 5,5

Soulé 5,8

Dybala 6,6

Malen 6,2

Balerdi 6,5

Molina 5,8

Pisilli 5,8

Mora 5,5

De Roon s.v.

Gasperini 6,4

_________________________

Gazzetta dello Sport

Svilar 7,5

Mancini 5

Ndicka 6

Hermoso 5,5

Rensch 5,5

Cristante 6,5

Koné 5,5

Wesley 6

Soulé 5,5

Dybala 6,5

Malen 6,5

Balerdi 6,5

Molina 6

Pisilli 6

Mora 5,5

De Roon s.v.

Gasperini 6

_________________________

Il Messaggero

Svilar 7

Mancini 5,5

Ndicka 7

Hermoso 6

Rensch 6

Cristante 7

Koné 6,5

Wesley 5

Soulé 6

Dybala 6,5

Malen 6

Balerdi 6,5

Molina 6

Pisilli 5,5

Mora 5,5

De Roon n.g.

Gasperini 6,5

_________________________

Corriere dello Sport

Svilar 7

Mancini 5

Ndicka 6,5

Hermoso 6,5

Rensch 5

Cristante 7

Koné 7

Wesley 6

Soulé 5,5

Dybala 7

Malen 6

Balerdi 6,5

Molina 5,5

Pisilli 6

Mora 5,5

De Roon s.v.

Gasperini 6,5

________________________

Corriere della Sera

Svilar 7

Mancini 5

Ndicka 7

Hermoso 6

Rensch 5,5

Cristante 7

Koné 6,5

Wesley 5,5

Soulé 5,5

Dybala 6,5

Malen 6

Balerdi 6,5

Molina 5,5

Pisilli 6

Mora 6

De Roon s.v.

Gasperini 6,5

______________________

Repubblica

Svilar 7

Mancini 5

Ndicka 6

Hermoso 6

Rensch 5,5

Cristante 7

Koné 6

Wesley 5

Soulé 6

Dybala 7

Malen 6

Balerdi 6,5

Molina 5,5

Pisilli 6

Mora 5

De Roon s.v.

Gasperini 6,5

_______________________

Il Tempo

Svilar 7,5

Mancini 5

Ndicka 6,5

Hermoso 6,5

Rensch 5,5

Cristante 7

Koné 6,5

Wesley 5,5

Soulé 6

Dybala 6

Malen 6,5

Balerdi 6,5

Molina 6

Pisilli 5,5

Mora 5,5

De Roon s.v.