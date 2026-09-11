Coco sta bene. Contro la Roma potrà esserci

La buona notizia che arriva dal Filadelfia, dove il Torino sta preparando la sfida contro la Roma di lunedì alle 18.30, riguarda Casadei. Il centrocampista è fermo da poco più di dieci giorni a causa di un problema muscolare e ha dovuto per questo rinunciare sia alle due trasferte contro Sassuolo e Fiorentina di campionato che alla partita di Coppa Italia col Monza. Ieri il giocatore ha ripreso a correre: difficile che possa recuperare in tempo per la partita contro i giallorossi ma sono da registrare comunque dei progressi. […]

Anche Coco ha continuato a lavorato a parte: il trauma contusivo con versamento tibiale, rimediato al Franchi, ha impedito al difensore di allenarsi con i compagni negli ultimi giorni ma filtra ottimismo sulla possibilità che l’equatoguineano possa essere tra i convocati. […] Zapata, invece, continua a svolgere allenamenti mirati e calibrati per il suo fisico. Già nel corso del ritiro l’attaccante aveva seguito un programma personalizzato a causa del gonfiore al ginocchio (lo stesso operato due anni fa) che è tornato a manifestarsi anche dopo l’impiego di Coppa Italia, quando Abate lo aveva schierato contro il Monza negli ultimi 35 minuti. Il nuovo fastidio ha costretto lo staff a rivedere il piano di preparazione del capitano granata.

(Tuttosport)