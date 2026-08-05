Hermoso mediano funziona. Anche Castro e Koulierakis in gol

Riccardo Pagano ha da poco lasciato la Roma in direzione Cesena, trasferendosi a titolo definitivo dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma e aver fatto tutta la trafila delle varie unde...
Il calciomercato della Roma è nella sua fase più calda. La vittoria arrivata contro il Newport se da un lato ha strappato un sorriso a Gasperini per le prestazioni di chi è sceso in campo, dall'altro...
La Roma vira su Nahuel Molina, senza mollare Givairo Read. Le difficoltà nella trattativa con il Feyenoord hanno aperto un secondo binario, ma non chiuso il primo. Il ds D'Amico continua a lavorare pe...
Sotto lo sguardo di Ryan Friedkin, la Roma è tornata a sorridere. Da un poker subito a uno inflitto: dopo la sconfitta contro il Cardiff City, è arrivata la vittoria per 4-1 sul Newport County. [...]...
Loading