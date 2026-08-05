Hermoso mediano funziona. Anche Castro e Koulierakis in gol

La bella notizia non è tanto la vittoria colta a Newport per 4-1, visto che è arrivata contro una squadra di League Two (la quarta serie inglese), che tra l'altro la scorsa stagione si è salvata quasi in extremis. No, la bella notizia è un'altra e sono i gol dei nuovi, prima Castro (su rigore) e poi Koulierakis, che hanno arricchito la rete iniziale di Hermoso. Già, proprio lo spagnolo che di fatto è stato il principale esperimento di Gasperini in questo secondo test anglosassone. Hermoso ha giocato infatti come centrocampista centrale al fianco di El Aynaoui, aprendo le danze con un inserimento da dietro e guadagnandosi poi anche il rigore del 2-0, realizzato proprio da Ca-stro. Il tutto davanti alla dirigenza giallorossa al gran com-pleto: con il vicepresidente Ryan Friedkin anche il Ceo John Galanctic e il direttore marketing Michael Gandler.

Il centravanti argentino è partito ancora titolare, anche perché Malen non è stato convocato per febbre. Gasperi-ni ha scelto ancora una volta la formula con il trequartista (stavolta Cristante) e le due punte, con Dybala al fianco proprio di Castro. [...]

Una volta passata in vantaggio, la Roma ha gestito però meglio la gara. Andando a segno prima con Castro e poi con Koulierakis, bravo a chiudere di testa un delizioso assist di Dybala. Poi è arrivato anche il 4-0, dopo la solita girandola di cambi, con un tiro a giro da fuori di Soulé dove MacDonald non è sembrato irreprensibile. [...]

(Gasport)