Gasp lo voleva: ma Scamacca resterà alla Dea

Troppo raffinate le strategie di Fabregas e Gasperini per raccontare semplicemente in cinque mosse Como-Roma. Il big match della sesta giornata che sceglie la teorica anti Inter. 1 - Porta vuota: Nel...
Da anni Pietro Vierchowod non si perde una partita del Como, squadra della città in cui vive e di cui ha vestito la maglia per cinque stagioni. Ma oggi il suo cuore è diviso perché a Roma lo Zar ha vi...
Per ritrovare una formazione della Roma in Serie A senza Svilar c'è bisogno di riavvolgere il nastro e tornare al Roma-Inter del 10 febbraio del 2024. Sulla panchina c'era Daniele De Rossi che una set...
IL TEMPO (L. PES) - Tutti ma non lui. Gasperini perde l'uomo più insostituibile della Roma che da quando prese il posto di Rui Patricio nel febbraio del 2024, salvo in due occasioni per dar spazio ai...
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