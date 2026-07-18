Corsie scoperte. Dodô ritorno di fiamma

Certo, si può giocare a calcio anche senza Celik, il jolly sembrato per gran parte della stagione un perno insostituibile dello scacchiere di Gasp. Eppure dalle parti del Fulvio Bernardini, dove il voltafaccia a tinte bianconere del calciatore ha sorpreso tutti, l'amarezza resta enorme. Sia per come si è consumato il divorzio a contratto già parzialmente firmato (almeno dalla Roma) sia per il buco che adesso si apre nell'undici: attualmente mancherebbe infatti un terzino destro, l'esterno sinistro che sulla carta avrebbe dovuto alternarsi a Celik e Wesley e pure un centrale di difesa in più, visto che il turco ha spesso agito da centrale di destra o di sinistra anche a gara in corso. [...]

Adesso serviranno due innesti per le fasce e sarà inoltre necessario cautelarsi con un centrale in più che possa far rifiatare i titolari Mancini, NºDicka e Hermoso, visto che i soli Ghilardi e Ziolkowski non potranno bastare. Anche per questa ragione ieri la Roma avrebbe compiuto una decisa accelerata per riavvicinarsi a Dodo, già contattato circa un mese fa e che la Fiorentina valuta più di 15 milioni di euro. I gradimento del calciatore è elevato, così come quello di Gasp che accoglierebbe a braccia aperte l'esterno per colorare di verdeoro le corsie giallorosse.

Tra i profili valutati, resta caldo anche il nome di Carlos Augusto, camaleontico come Celik: può infatti agire sulla fascia sinistra, ma anche occupare uno slot in difesa. La Roma e forte pure su Diego Moreira dello Strasburgo: c'è già un principio di accordo col calciatore su uno stipendio tra i 2 e i 2,5 milioni a stagione. I giallorossi potrebbero spingersi fino a 30 per il cartellino, i francesi ne chiedono almeno 10 in più. A destra piace da tempo Montrell Culbreath, 18 anni, esterno del Leverkusen: per età, prospettive e costi rappresenterebbe un profilo ideale. Anche il marocchino El Ouahdi del Genk e l'argentino Molina dell'Atletico avrebbero il pedigree giusto. [...]

(Corsport)