Celik l'ultima Massarata. Ma con Pellegrini è dura

Gian Piero Gasperini lo riteneva lento, troppo lento. E Ricky Massara cosa fa? Manda tutti fuori strada e nel silenzio delle tenebre gli porta via Zeki Celik, uno dei protagonisti assoluti dell'ultima stagione giallorossa. Ma non è una vendetta, semmai uno smacco. Non c'è retro pensiero dietro a questa manovra per un semplice motivo: Massara ritiene che Celik sia un ottimo elemento per la Juve. [...]

Non è andato bene il secondo mandato nella Capita-le, sebbene fosse rientrato con grandi aspettative e con la forte protezione di Claudio Ranieri. Ora, però, ogni pensiero è rivolto alla Juve. E al prossimo blitz da perfezionare: i bianconeri stanno lavorando per convincere Lorenzo Pellegrini. Per firmare un altro colpo lontano dai riflettori, per assicurarsi un altro parametro zero di assoluto valore. Meglio ancora, in questa prospettiva, se indebolisce una diretta concorrente per i primi quattro posti del prossimo campionato. Pellegrini si sta confrontando con la famiglia e gli amici più stretti: perché il rinnovo con la Roma continua ad essere rimandato di giorno in giorno e perché il pressing della Juve sta aumentando, sebbene a Torino serpeggi non poco pessimismo. Non è facile, per Lorenzo, immaginarsi con una maglia differente da quella giallorossa. E di sicuro non sarà soltanto una questione economica: con la Roma sta trattando un prolungamento biennale a circa 2.5 netti più bonus che possano far lievitare la cifra fino ad arrivare a 4 complessivi. Da Torino ci si sta muovendo per migliorare la proposta, ma la scelta di Pellegrini riguarderà la vita prima ancora che il calcio. I sentimenti prima della ragione, insomma. [...]

(Tuttosport)