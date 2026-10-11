De Roon: "Essere titolare è bellissimo. Gollini è tranquillo"

Anche il direttore sportivo della Roma, D'Amico, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match. Vi aspettate qualcosa di particolare?Sì, sicuramente alla fine i principi delle due squadre sono dive...
Lorenzo Pellegrini giocherà dall'inizio Como-Roma. Una scelta quella di Gasperini che rilancia il giocatore dopo 6 mesi. L'ultima gara era stata quella dello scorso aprile contro il Pisa. Poi sappiamo...
Alle 12:30 scende in campo la Roma in trasferta contro il Como. Gasperini in porta non ha scelta dopo l'infortunio di Svilar: in campo ci va Gollini. Ecco le decisioni ufficiali dei due allenatori. E...
Troppo raffinate le strategie di Fabregas e Gasperini per raccontare semplicemente in cinque mosse Como-Roma. Il big match della sesta giornata che sceglie la teorica anti Inter. 1 - Porta vuota: Nel...
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