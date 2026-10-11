De Roon: "Essere titolare è bellissimo. Gollini è tranquillo"

A pochi minuti dal fischio d'inizio, ai microfoni di Dazn, ha parlato De Roon, alla prima da titolare con la maglia della Roma: "Sempre bello giocare titolare, per la Roma, per la nuova squadra. Ci siamo preparati bene, forte, nonostante la sosta. Ho ritrovato la condizione, non sarà facile, è sempre la prima. Ma l'unico modo per ritrovare la forma è giocare. Voglio dimostrare di essere pronto e che la Roma possa vincere col Como". Sarà anche la partita di Gollini: "L'ho visto tranquillo, i portieri fanno una preparazione diversa. Conosce l'ambiente, ha giocato tante partite, ed è anche un ragazzo di esperienza. Sarà prontissimo".