News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

COMO-ROMA 0-0: termina in pareggio il primo tempo. Segui in tempo reale (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

Campionato
di R.P.
d25b9442-696a-4d68-8b02-8e2e3c57e80e
Aggiungi come fonte preferita su Google
Alle 12:30 scende in campo la Roma in trasferta contro il Como. Gasperini in porta non ha scelta dopo l'infortunio di Svilar: in campo ci va Gollini. Ecco le decisioni ufficiali dei due allenatori. E in casa Roma c'è da segnalare anche il debutto stagionale di Pellegrini dal primo minuto. Torna con la fascia al braccio vista l'assenza di Cristante in mezzo al campo. Il ballottaggio tra Molina e Lulli lo vince l'argentino.
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Caqueret; Douvikas. All. Fabregas. A disposizione: Vigorito, Robert Sánchez, Kempf, Álex Valle, Luis Milla, Dossena, Lahdo, Jesús Rodríguez, Goldaniga, Baturina, Samuele Ricci, Smolčić, Liberali, Addai, Kambwala ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Pellegrini; Dybala, Malen. All.: Gasperini. A disposizione: Vasquez, De Marzi, Rensch, Castro, Soulé, Ezzalzouli, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi.
SECONDO TEMPO
46’ - Finisce 0-0 il primo tempo
42’ - Su un fallo subito, Dybala riceve un pestone sulla mano in caduta. Costretto ad uscire momentaneamente dopo l’intervento dei medici
40’ - Si abbassano i ritmi dopo una prima mezz’ora che ha visto diversi ribaltamenti di fronte
33’ - Ci prova ancora Dybala. Il 21 fa partire il sinistro da buona posizione, palle che finisce fuori dallo specchio
32’ - Altra occasione per Caqueret! Trovato benissimo da Yan Couto, il francese trova ancora una volta Gollini pronto in uscita
25’ - De Roon viene cercato oltre la difesa del Como, Butez legge bene e interviene in uscita senza commettere fallo
23’ - VICINISSIMO AL GOL MALEN! Grande palla in profondità di Mancini, controllo di testa dell’attaccante olandese che salta anche Butez ma da posizione defilata trova l’esterno della rete
22’ - Occasione Como. Mancini sbaglia la gestione di un pallone comunque difficile, Caqueret ne approfitta e fa partire un diagonale che finisce fuori dallo specchio di Gollini
17’ - Discesa di Diao sulla destra che arriva sul fondo e la mette dentro, Mancini intercetta e allontana
16’ - Altra buona iniziativa di Pellegrini che supera un uomo sulla sinistra e mette dentro un pallone che non trova però nessun compagno
10’ - PALO DI PELLEGRINI!! Dybala recupera palla nell’ultimo terzo di campo e la lavora bene per Koné. Il pallone raggiunge poi Pellegrini che calcia di prima colpendo il palo lontano.
6’ - Spreca anche il Como. Nico Paz riceve una palla in profondità sulla sinistra e prova il pallonetto. Gollini molto bene in uscita bassa.
5’ - Occasione Roma!! Dybala si ritrova il pallone sul sinistro all’interno dell’area di rigore ma colpisce male con Butez che para facilmente
1’ - Fischio d’inizio! Primo possesso per i padroni di casa

Serie A

11 ottobre 2026 alle 12:30
ComoComo logo
0
0
RomaRoma logo
Cronologia
Formazione
Statistiche
Cartellino Giallo
45
A. Diao Diaoune
ComoComo
A. Diao Diaoune
Visualizza Dettagli Completi Della Partita
PREPARTITA
Inizia a prendere confidenza con il campo Gollini, titolare dopo quasi due anni in Serie A. Il portiere prende il posto dell'infortunato Svilar. Ecco le prime immagini del suo riscaldamento.
La Roma è pronta, almeno nello spogliatoio. Ecco ulteriori immagini dei giallorossi.
Intanto il club ha iniziato a pubblicare sui social le prime immagini dallo stadio.

Leggi anche

Como-Roma, Pellegrini titolareComo-Roma, Pellegrini titolare
Roma

Roma

Serie A #2
N
V
N
V
V
Serie A
Serie A
Partite5
V
Vittoria4
P
Pareggio1
S
Sconfitta0
Gol Segnati14
Gol Subiti3

Partite Recenti

Mostra Tutto
19 settembre 2026 alle 18:00
Serie A
RomaRoma
2
2
Tempo Pieno
InterInter
14 settembre 2026 alle 18:30
Serie A
TorinoTorino
0
2
Tempo Pieno
RomaRoma

Migliori Giocatori

Mostra Tutto
D. Malen
14.

D. Malen

NetherlandsPaesi Bassi Età 27 Attaccante
Partite5
Gol6
Assist0
Giallo1
Rosso0
Giallo Rosso0
M. Malvano
18.

M. Malvano

ItalyItalia Età 23 Attaccante
Partite5
Gol2
Assist1
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0
Gasperiniformazioni ufficialiComo-Romagollini

APPENA ARRIVATO

D'Amico

D'Amico: "Dispiace per Svilar e Cristante, sono infortuni lunghi. Pellegrini ci può dare una grossa mano"

Anche il direttore sportivo della Roma, D'Amico, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match.  Vi aspettate qualcosa di particolare?Sì, sicuramente alla fine i principi delle due squadre sono dive...

De Roon (1)

De Roon: "Essere titolare è bellissimo. Gollini è tranquillo"

A pochi minuti dal fischio d'inizio, ai microfoni di Dazn, ha parlato De Roon, alla prima da titolare con la maglia della Roma: "Sempre bello giocare titolare, per la Roma, per la nuova squadra. Ci si...

ghilardi pellegrini

Como-Roma, Pellegrini titolare

Lorenzo Pellegrini giocherà dall'inizio Como-Roma. Una scelta quella di Gasperini che rilancia il giocatore dopo 6 mesi. L'ultima gara era stata quella dello scorso aprile contro il Pisa. Poi sappiamo...

Malen

Como-Roma in 5 mosse

Troppo raffinate le strategie di Fabregas e Gasperini per raccontare semplicemente in cinque mosse Como-Roma. Il big match della sesta giornata che sceglie la teorica anti Inter.  1 - Porta vuota: Nel...

NOTIZIE POPOLARI
WhatsApp Image 2026-10-10 at 18.57.00

VIDEO - Il momento dell'infortunio di Svilar: ecco come si è fatto male il portiere giallorosso

Svilar

Instagram, Svilar: "Non ci voleva proprio adesso. Sono determinato a tornare più forte di prima"

IMG_6751

Genoa, De Rossi: "La Roma è la seconda squadra più forte del campionato. La prepareremo come il ritorno dello scorso anno"

gasperini

Como-Roma, i convocati di Gasperini: out Svilar e Cristante. C'è Vasquez

gollini

Como-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani

trigoria vasquez 2

Vasquez inserito in lista Serie A da Gasperini: sarà lui il vice Gollini

VAI AL CANALE
Foto
Como-Roma (FOTO)

Como-Roma (FOTO)

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

Loading