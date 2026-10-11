COMO-ROMA 0-0: termina in pareggio il primo tempo. Segui in tempo reale (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

Alle 12:30 scende in campo la Roma in trasferta contro il Como. Gasperini
in porta non ha scelta dopo l'infortunio di Svilar
: in campo ci va Gollini
. Ecco le decisioni ufficiali dei due allenatori. E in casa Roma c'è da segnalare anche il debutto stagionale di Pellegrini
dal primo minuto. Torna con la fascia al braccio vista l'assenza di Cristante in mezzo al campo. Il ballottaggio tra Molina e Lulli lo vince l'argentino.
COMO
(4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Caqueret; Douvikas. All. Fabregas. A disposizione: Vigorito, Robert Sánchez, Kempf, Álex Valle, Luis Milla, Dossena, Lahdo, Jesús Rodríguez, Goldaniga, Baturina, Samuele Ricci, Smolčić, Liberali, Addai, Kambwala ROMA
(3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Pellegrini; Dybala, Malen. All.: Gasperini. A disposizione: Vasquez, De Marzi, Rensch, Castro, Soulé, Ezzalzouli, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi.
SECONDO TEMPO
46’ - Finisce 0-0 il primo tempo
42’ - Su un fallo subito, Dybala riceve un pestone sulla mano in caduta. Costretto ad uscire momentaneamente dopo l’intervento dei medici
40’ - Si abbassano i ritmi dopo una prima mezz’ora che ha visto diversi ribaltamenti di fronte
33’ - Ci prova ancora Dybala. Il 21 fa partire il sinistro da buona posizione, palle che finisce fuori dallo specchio
32’ - Altra occasione per Caqueret! Trovato benissimo da Yan Couto, il francese trova ancora una volta Gollini pronto in uscita
25’ - De Roon viene cercato oltre la difesa del Como, Butez legge bene e interviene in uscita senza commettere fallo
23’ - VICINISSIMO AL GOL MALEN! Grande palla in profondità di Mancini, controllo di testa dell’attaccante olandese che salta anche Butez ma da posizione defilata trova l’esterno della rete
22’ - Occasione Como. Mancini sbaglia la gestione di un pallone comunque difficile, Caqueret ne approfitta e fa partire un diagonale che finisce fuori dallo specchio di Gollini
17’ - Discesa di Diao sulla destra che arriva sul fondo e la mette dentro, Mancini intercetta e allontana
16’ - Altra buona iniziativa di Pellegrini che supera un uomo sulla sinistra e mette dentro un pallone che non trova però nessun compagno
10’ - PALO DI PELLEGRINI!! Dybala recupera palla nell’ultimo terzo di campo e la lavora bene per Koné. Il pallone raggiunge poi Pellegrini che calcia di prima colpendo il palo lontano.
6’ - Spreca anche il Como. Nico Paz riceve una palla in profondità sulla sinistra e prova il pallonetto. Gollini molto bene in uscita bassa.
5’ - Occasione Roma!! Dybala si ritrova il pallone sul sinistro all’interno dell’area di rigore ma colpisce male con Butez che para facilmente
1’ - Fischio d’inizio! Primo possesso per i padroni di casa
Inizia a prendere confidenza con il campo Gollini
, titolare dopo quasi due anni in Serie A. Il portiere prende il posto dell'infortunato Svilar
. Ecco le prime immagini del suo riscaldamento.
La Roma è pronta, almeno nello spogliatoio. Ecco ulteriori immagini dei giallorossi.
Intanto il club ha iniziato a pubblicare sui social le prime immagini dallo stadio.
19 settembre 2026 alle 18:00
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