LAROMA24 (A. CIARDI) - Questione di mentalità. Gasperini mette mano alla panchina non lunghissima senza preferire il campionato alla Champions League. Ma per sfruttare l'organico, valutando gli stati di forma. Perché altrimenti sarebbe un allenatore normale. Trasmetterebbe principi sbagliati ai suoi ragazzi. Non va in coppa con la pancia piena, tipica di chi prepara le partite consultando il direttore finanziario del club. Se le va a giocare per provare a vincerle.

Altrimenti sarebbe un Maurizio Sarri, uno di quelli che vorrebbero giocare una volta a settimana per preparare meglio le partite coi Sassuolo, ma continuano a firmare contratti ben pagati anche per giocare otto partite in un mese. Mesi fa disse che il piazzamento in Champions League è uno obiettivo che dà soddisfazione, soprattutto nell'ottica della pianificazione delle società. Perché il compito dell'allenatore prevede crescita, acquisizione di consapevolezza, per vincere le partite, per dare tutto affinché si arrivi ai trofei aumentando l'esperienza. E questo fa.

Per nulla influenzato dalle chiacchiere da bar, social, radio e tv che fanno spesso prevalere il concetto "in Francia contro il PSG mandiamo in campo gli Allievi nazionali, perché tre giorni dopo c'è Roma-Monza e perché il viaggio stanca, tanto a Parigi perderemmo comunque". Mentalità, questa sconosciuta. "I calciatori riposano quando dormono", è una delle frasi più belle ed emblematiche pronunciate da quando è a Roma. Che sintetizza tanto il suo pensiero, il suo modo di lavorare. La sua ambizione. La conquista più grande? Club e gruppo squadra che hanno assimilato in fretta i suoi concetti.