News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Milan, lesione al flessore della coscia sinistra per Gabbia: stop di 2-3 mesi

Campionato
di Paolo Rosi
gabbia milan
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il Milan perde Matteo Gabbia, costretto a fermarsi dopo l'infortunio rimediato contro il Sassuolo. Gli accertamenti strumentali effettuati dal difensore hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. A comunicarlo è stato il club rossonero attraverso una nota ufficiale, precisando che il giocatore sarà sottoposto a un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato.
I tempi di recupero restano da definire, in attesa delle valutazioni mediche, ma si prospetta uno stop di 2-3 mesi. Un'assenza che potrebbe quindi protrarsi fino alla primavera e che comprometterà anche la sfida contro la Roma, in programma nel fine settimana del 9 gennaio, valida per la 19ª giornata di Serie A.

APPENA ARRIVATO

Cacciamani

Calciomercato Roma, Petrachi su Cacciamani: "Non c'erano solo i giallorossi"

Uno dei nomi maggiormente accostati nella sessione estiva di mercato alla Roma è stato Cacciamani. L'esterno del Torino è stato cercato dai giallorossi, come confermato in qualche altra occasione.  A...

Screenshot_12-10-2026_204057_www.instagram.com

Il murales di Drugi per il ritorno di Mourinho a Roma: "Non dimenticheremo mai chi siamo stati"

Un nuovo murales da parte di Drugi, lo street artist romano che racconta attraverso i suoi disegni la Roma. Lo ha fatto per Mourinho, che domani torna nella Capitale per poi affrontare mercoledì sera,...

Krstovic

Serie A, Atalanta-Venezia 3-1. Doppietta di Krstovic. Veneti ultimi a quota zero e Stroppa rischia

Si è chiuso pochi minuti fa il primo posticipo della Serie A, con l'Atalanta che ha battuto il Venezia 3-1. Partita di fatto chiusa nel primo tempo con le reti di Kessie e la doppietta di Krstovic. Pe...

Bove

VIDEO - Instagram, Bove sceglie tra Italia e Inghilterra: "Meglio Totti, De Rossi e i tifosi italiani di Beckham, Gerrard e i tifosi inglesi"

Edoardo Bove si racconta attraverso gioco social che confronta Italia e Inghilterra, tra calcio, cucina, musica e luoghi simbolo dei due Paesi. Nel video realizzato dalla Gazzetta dello Sport, il cent...

NOTIZIE POPOLARI
gianluca rocchi

Como-Roma, Rocchi sul rosso a Malen: "Un grave fallo di gioco non può essere cancellato"

Zaniolo

Zaniolo esalta la Roma: "Gasperini è incredibile. Potranno dire la loro per lo Scudetto" E sul passato romanista ammette gli errori

punto-lunedi-quotidiani

IL PUNTO DEL LUNEDÌ - ZAZZARONI: "È stato bello vedere in azione quella versione della Roma" - CARMELLINI: "Gasp a Como limita i danni"

fabbri arbitro

Como-Roma: la moviola dei quotidiani. Fabbri bocciato: rosso a Malen giusto, ma prima c’era fallo. Wesley-Diao, niente espulsione

WhatsApp Image 2026-10-12 at 14.04.31

As Roma, le anticipazioni sulla maglia da trasferta per l'anno del centenario: omaggio alla Fortitudo

Paulo Dybala

Dybala carico per il Real Madrid: "Con la spinta della nostra gente avremo qualcosa in più. Spero di finire la carriera in Italia"

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

Loading