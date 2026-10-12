Milan, lesione al flessore della coscia sinistra per Gabbia: stop di 2-3 mesi

Il Milan perde Matteo Gabbia, costretto a fermarsi dopo l'infortunio rimediato contro il Sassuolo. Gli accertamenti strumentali effettuati dal difensore hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. A comunicarlo è stato il club rossonero attraverso una nota ufficiale, precisando che il giocatore sarà sottoposto a un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato.

I tempi di recupero restano da definire, in attesa delle valutazioni mediche, ma si prospetta uno stop di 2-3 mesi. Un'assenza che potrebbe quindi protrarsi fino alla primavera e che comprometterà anche la sfida contro la Roma, in programma nel fine settimana del 9 gennaio, valida per la 19ª giornata di Serie A.