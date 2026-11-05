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Roma-Sassuolo: in vendita anche i Distinti Nord-Ovest dell'Olimpico

Biglietti
di R.P.
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La Roma, attraverso i propri canali social, ha annunciato che per la gara in programma sabato sera all'Olimpico contro il Sassuolo sono in vendita anche i biglietti del settore Distinti Nord-Ovest.
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