Vigilia di Cremonese-Roma, Hermoso ko, Baldanzi in vantaggio su Ferguson ancora dolorante. Gasperini avvisa: "Primo posto non casuale, ma conta la fine"

Mentre la squadra si prepara alla trasferta di domani a Cremona (ore 15:00), Gian Piero Gasperini deve fare i conti con un nuovo infortunio: Mario Hermoso si ferma per un problema muscolare e non sarà del match, mentre Ferguson stringe i denti e risponde presente seppur ancora dolorante. In conferenza stampa, il tecnico ha difeso con orgoglio il cammino fatto finora, sottolineando che "nulla è casuale" nel primato in classifica. Giornata amara invece per il settore giovanile, con la Primavera che perde l'imbattibilità cadendo contro la Juventus. Sul fronte mercato si accendono i radar su Milano, sponda nerazzurra, per fantasie che riguardano Koné e Luis Henrique, entrambe di difficile concretizzazione. Domani in campo anche la Roma Femminile, attesa alle 12:30 dalla sfida contro il Como.
I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA
CALCIOMERCATO ROMA: L'INTER NON MOLLA KONÉ. CHIVU STRAVEDE PER IL FRANCESE
CALCIOMERCATO ROMA: CONTATTI CON L'ENTOURAGE DI HERMOSO PER SPALMARE IL CONTRATTO
CONTI: “SCUDETTO? NON ESCLUDO CHE POSSANO ESSERCI SORPRESE"
PRIMAVERA, JUVENTUS-ROMA 1-0: RIZZO INTERROMPE L'IMBATTIBILITÀ DEI GIALLOROSSI DOPO SEI PARTITE
CONFERENZA STAMPA, GASPERINI: "HERMOSO OUT, FERGUSON RECUPERATO MA HA ANCORA DOLORE. PRIMO POSTO? NIENTE È CASUALE, MA CONTA SOLO LA FINE" (VIDEO)
HERMOSO, FASTIDIO MUSCOLARE IN ALLENAMENTO: OUT CONTRO LA CREMONESE
CALCIOMERCATO ROMA: CONFERME SULL'INTERESSE PER LUIS HENRIQUE, MA L'INTER NON APRE ALLA CESSIONE
SERIE A FEMMINILE, COMO-ROMA: LE CONVOCATE DI ROSSETTINI. OUT VEJE, PRESENTE LA GIOVANE PIERKASKA
CREMONESE-ROMA, I CONVOCATI DI GASPERINI: OUT HERMOSO, DYBALA E BAILEY. PRESENTI FERGUSON E NDICKA
