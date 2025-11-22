Primavera, JUVENTUS-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Conclusione centrale di Di Nunzio

Torna in campo il campionato Primavera 1, con la Roma di mister Guidi attesa dalla trasferta contro la Juventus in questa 12a giornata. I giallorossi sono alla ricerca della vetta della classifica occupata al momento dalla Fiorentina, i bianconeri invece vogliono allontanarsi dalla zona rossa.
IL TABELLINO
JUVENTUS: Huli; Verde, van Aarle, Rizzo; Bamballi, Merola, Vallana, Keutgen, Grelaud; Leone, Biggi.
A disp.: Milia, Comellas, Finocchiaro, Durmisi, Badarau, Sylla, Bellino, Pagio, De Brul, Repciuc, Jaka.
All.: Padoin.
ROMA: De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Lulli, Romano, Bah, Litti; Di Nunzio, Forte; Morucci.
A disp.: Stomeo, Marchetti, Della Rocca, Almaviva, Nardin, Zinni, Arduini, Scacchi, Cama, Panico, Paratici.
All: Guidi.
Arbitro: Teghille. Assistenti: Russo- Di Meo.
Ammoniti: Bah (R), Di Nunzio (R), Vallana (J).
LA CRONACA DELLA PARTITA
Secondo tempo
53' - Conclusione dalla distanza di Di Nunzio, tiro centrale.
50' - Ammonito Vallana per un fallo su Forte.
46' - Al via la ripresa.
Primo tempo
47' - Fine primo tempo.
45' - Due minuti di recupero.
32' - Chance per Lulli, il quale calcia potente dall'interno dell'area di rigore ma il portiere avversario respinge in angolo.
30' - Ammonito Di Nunzio per un fallo su Biggi.
28' - Grande occasione per la Juventus, ma Biggi sbaglia clamorosamente da pochi passi dalla porta della Roma.
21' - Bah entra duro su Rizzo e l'arbitro estrae il primo cartellino giallo della partita.
15' - Conclusione pericolosa di Vallana da fuori area sulla respinta di Seck, De Marzi respinge in tuffo.
10' - Poche emozioni e tanto equilibrio in questo avvio di gara.
1' - Match al via.