Serie A Femminile, Como-Roma: le convocate di Rossettini. Out Veje, presente la giovane Pierkaska

Domani alle ore 12:30 andrà in scena la partita tra Como e Roma, valida per la settima giornata della Serie A Femminile. L'allenatore delle giallorosse, Luca Rossettini, ha diramato la lista delle convocate e nell'elenco non figurano Heatley, Haavi, Veje (lesione di alto grado al muscolo otturatore esterno dell’anca sinistra) e Van Diemen. Presente, invece, il difensore classe 2007 Pierkaska.
La lista delle convocate
Portieri: Baldi, Lukasova, Soggiu.
Difensori: Bergamaschi, Di Guglielmo, Oladipo, Pierkaska, Thøgersen, Valdezate.
Centrocampiste: Dragoni, Giugliano, Greggi, Kuhl, Pandini, Rieke,
Attaccanti: Babajide, Corelli, Galli, Pante, Pilgrim, Viens.
(asroma.com)