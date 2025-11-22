Serie A Femminile, Como-Roma: le convocate di Rossettini. Out Veje, presente la giovane Pierkaska

Domani alle ore 12:30 andrà in scena la partita tra Como e Roma, valida per la settima giornata della Serie A Femminile. L'allenatore delle giallorosse, Luca Rossettini, ha diramato la lista delle convocate e nell'elenco non figurano Heatley, Haavi, Veje (lesione di alto grado al muscolo otturatore esterno dell’anca sinistra) e Van Diemen. Presente, invece, il difensore classe 2007 Pierkaska.

La lista delle convocate

Portieri: Baldi, Lukasova, Soggiu.

Difensori: Bergamaschi, Di Guglielmo, Oladipo, Pierkaska, Thøgersen, Valdezate.

Centrocampiste: Dragoni, Giugliano, Greggi, Kuhl, Pandini, Rieke,

Attaccanti: Babajide, Corelli, Galli, Pante, Pilgrim, Viens.

(asroma.com)