Calciomercato Roma: contatti con l'entourage di Hermoso per spalmare il contratto

A luglio Mario Hermoso era stato a un passo dall'addio, con Gasperini che ha deciso all'ultimo di portarlo con sé in ritiro, ora potrebbe rinnovare. Nei giorni scorsi, come riferisce l'edizione odierna de Il Messaggero, l'entourage dello spagnolo ha avuto un colloquio con Massara e si è parlato della possibilità di prolungare di un anno il contratto, in scadenza nel 2027, e spalmare l'ingaggio da 3.5 milioni.