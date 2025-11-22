Calciomercato Roma: l'Inter non molla Koné. Chivu stravede per il francese

L'Inter non molla Manu Koné. Secondo quanto riferito da Pasquale Guarro, infatti, la questione si è complicata rispetto a questa estate visto che giallorossi e nerazzurri lottano per lo stesso obiettivo, ma in viale della Liberazione non hanno abbandonato l'idea di arrivare al francese. Chivu stravede per il centrocampista e crede sia l'unico che valga un sacrificio. I vertici dell'Inter stanno cercando di capire se ci sono i margini per arrivare a Koné.

